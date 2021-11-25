Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом

Из-за роста заражений ковидом власти Чехии объявили с пятницы 26 ноября режим чрезвычайной ситуации в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чешское телевидение.

Режим ЧС предусматривает несколько этапов. На первом отменяют массовые культурные и спортивные мероприятия численностью более тысячи человек, рестораны, бары и клубы должны закрываться после десяти вечера. А вот открывшиеся рождественские ярмарки продолжат работу.

На этой неделе Чехия обновила рекорд по числу заболевших - там выявили 25 864 пациента за одни сутки. А семидневный коэффициент заражаемости на 100 тысяч жителей здесь один из самых высоких в мире - 1097. Ранее в республике уже объявили "локдаун для непривитых".