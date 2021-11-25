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25.11.2021 15:34

Чем опасно игнорирование новых стандартов бухучета

18 ноября Система Главбух провела для всех бухгалтеров страны юбилейную Х - практическую онлайн-конференцию. В прямом эфире авторы Системы Главбух обсуждали главные изменения 2022 года.
Фото: Актион Бухгалтерия

В первую очередь специалистам в области учета надо изучить новые федеральные стандарты бухучета (ФСБУ). Если организация проигнорирует новые стандарты, то ей грозят замечания со стороны аудиторов или даже отрицательное аудиторское заключение. С таким заключением компания не сможет участвовать в тендерах, привлекать кредиты, возможны и другие негативные последствия.

Аудит проводят только крупные организации. И встает вопрос: могут ли представители малого и среднего бизнеса продолжать вести учет по старым правилам, а не в соответствие с новыми ФСБУ? За грубые нарушения в учете предусмотрена ответственность в налоговом и административном кодексах, однако налоговые инспекторы практически никогда не проверяют методологию учета у налогоплательщиков. Единственная ситуация-исключение: проверка расчета налога на имущество организаций. Если компания платит этот налог исходя из среднегодовой стоимости имущества, которую определяют по бухгалтерским стандартам, игнорирование этих стандартов может привести к налоговым претензиям.

Кроме того, учет в соответствие с новыми стандартами позволяет формировать отчетность, которая максимально точно характеризует финансовое положение организации. Если бухгалтер будет игнорировать новые стандарты, то отчетность не даст руководителям и собственникам бизнеса достоверную информацию, чтобы в дальнейшем принимать верные решения. Таким образом, игнорирование новых стандартов нивелирует ценность бухгалтерской работы. Именно к таким выводам пришли эксперты Системы Главбух:

Альмин Рабинович, руководитель управления бухгалтерского и налогового консалтинга международной аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза",

Елена Попова, член комитета по аттестации и повышению квалификации СРО "Российский Союз Аудиторов",

Ольга Букина, Практикующий аудитор, главный аудитор ООО "Аудит Стандарт",

Татьяна Глазнева, старший менеджер Группы Корпоративного налогообложения компании Deloitte.

Помимо вопросов бухучета, эксперты обсудили тонкости расчетов с сотрудниками в следующем году. Елена Воробьева, член научно-экспертного совета Палату налоговых консультантов, разъяснила, как повлияет на расчеты новый МРОТ.

А руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Вячеслав Толкачев рассказал про новый проактивный механизм выплаты пособий. Этот механизм предполагает, что участие работодателя в выплатах сведется к минимуму. Организации и ИП будут лишь отправлять в фонд документы и сведения о сотрудниках, а также корректировать уже имеющуюся в ФСС информацию.

Про изменения в расчете основных налогов и страховых взносов рассказали представители ФНС:

Владислав Лабутов, начальник отдела управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС,

Владислав Волков, заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС,

Александр Водовозов, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС.

Особое внимание эксперты уделили новому спецрежиму - автоматизированной упрощенной системе налогообложения, которую по замыслу законодателей можно будет применять уже в следующем году.

Пресс-релиз предоставлен Актион Бухгалтерия

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