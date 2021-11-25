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25.11.2021 21:03
Рубрика: Власть

Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг вечером в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 25 ноября.
Эсминец Arleigh Burke ВМС США. Фото: Sean LYNCH / DoD / AFP Эсминец Arleigh Burke ВМС США. Фото: Sean LYNCH / DoD / AFP
Эсминец Arleigh Burke ВМС США. Фото: Sean LYNCH / DoD / AFP

Чуть ранее на странице Шестого флота ВМС США в Twitter объявили, что американский корабль появился в чужих водах в рамках обычного патрулирования. Сказано, что корабль "будет действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе, работая вместе над обеспечением безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Объяснение, надо сказать, довольно стандартное для таких случаев. Ставшие в последние годы регулярными рейды звезднополосатых кораблей в Черное море в США всегда обосновывают туманными формулировками. Например, говорят, что решили поддержать таким образом восточноевропейских партнеров (читай - Грузию и Украину). Или обеспечить безопасность судоходства в море, которое, между прочим, является для Соединенных Штатов совершенно чужим.

О реальных целях таких заходов в Минобороны России прекрасно осведомлены. Там уже неоднократно говорили, что операции американских военных кораблей в акватории Черного моря становятся дестабилизирующим фактором в регионе. И одной из целей США является военное освоение территории Украины. Вот почему российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение за военными США в регионе. В первую очередь - за их боевыми кораблями.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко уверен, что их появление поблизости от наших морских границ усиливает напряженность в Черном море, что чревато военными инцидентами. "США все-таки неймется. Добьются, что какой-то конфликт произойдет. Люди могут просто не выдержать напряжения", - так адмирал прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию с заходом в Черное море эсминца Arleigh Burke.

Ранее Кравченко объяснил, как наши военные круглосуточно контролируют в Черном море все действия кораблей НАТО. По словам адмирала, это делается несколькими способами. В море организуют непосредственное слежение за чужими бортами с наших кораблей. С берега - непрошенных гостей отслеживают с помощью радиоэлектронной разведки и РЛС береговых ракетных комплексов. С воздуха это делают летчики морской авиации.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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