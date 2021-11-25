Чернышенко: Государство продолжит развивать систему цифрового образования

Набор студентов на бюджетные места по специальностям, связанным с искусственным интеллектом, в этом году увеличен на семь тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на IV Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".

Одновременно с цифровизацией произойдет переход к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG). Это определит новый уклад жизни и экономики, на рынке труда возникнут новые профессии, изменится энергетический баланс, появятся новые товары для мировой торговли.

Для этого и нужны кадры, готовые работать в новых условиях, заявил Дмитрий Чернышенко. По его словам, государство продолжит развивать систему цифрового образования: к 2024 году в университетах появится 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям искусственного интеллекта. Профильную подготовку будут проходить к этому времени почти 100 тысяч школьников. "К 2024 году количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям в стране достигнет полумиллиона человек", - заверил Чернышенко. Для развития ИT-образования отобрано шесть опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям внедрения искусственного интеллекта. На их финансирование в ближайшие три года будет направлено 8 млрд руб., в том числе 2,5 млрд внебюджетных.

Амбициозной назвал эту задачу ректор Российского экономического университета им. Плеханова Иван Лобанов, но система образования с ней справится.