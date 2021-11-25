Чернышенко: К 2024 году 500 тысяч человек получат IT-образование

Более 7 тысяч дополнительных бюджетных мест для обучения студентов дисциплинам, связанным с искусственным интеллектом, уже появились в вузах страны. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на IV международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который проводит Российский экономический университет имени Плеханова.

По словам Чернышенко, государство продолжит развивать систему цифрового образования: к 2024 году в университетах появится 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям искусственного интеллекта. Профильную подготовку будут проходить к этому времени почти 100 тысяч школьников.

"К 2024 году количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям в стране достигнет полумиллиона человек", - заверил Дмитрий Чернышенко.

Для развития IT-образования отобраны шесть опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям внедрения искусственного интеллекта, добавил вице-премьер. На их финансирование на ближайшие три года будет направлено 8 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд внебюджетных средств.