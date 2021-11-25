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25.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем в декабре

Текст: Роман Маркелов
Антон Прокудин, главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В последние дни валютный курс USD/RUB подвергся заметному давлению, и после укрепления до 69,2 рубля месяцем ранее он сместился к 75,3 рубля во вторник (+8,8%). В декабре вероятен сценарий возвращения курса к 72 рублям за доллар, в случае если уйдет негативная внешняя повестка. В случае ее нагнетания курс может достичь 77 рублей за доллар, но это будет ненадолго. Эффект от внешних негативных оценок российской политики - исключительно психологический и на экономику в обозримом будущем он не повлияет.

Фото: istock
Рубль обречен на рост в 2022 году и готов устанавливать рекорды

На валютный курс влияет ряд факторов: снижение может быть следствием падения цен на нефть, укрепления доллара США против корзины валют, роста инфляции или обвала рынка облигаций, введения санкций. Так, снижение нефти с 86 до 78 долларов за баррель не оказало большого влияния на валютный курс и может объяснить его изменение не более, чем на 3%. Причем, наша модель валютного курса показывает, что рост курса доллара выше 75 рублей в 2022 году возможен лишь при падении нефти существенно ниже USD 60. Рынки ожидают больших цен на нефть, поэтому риска такого развития событий пока нет.

В последние дни произошло укрепление доллара США против других валют. Из-за роста доходностей госдолга после публикации шокирующей статистики по инфляции за октябрь доллар стал укрепляться к валютам развитых стран (евро и др.) и некоторых развивающихся (турецкая лира, мексиканский песо, рубль). Индекс доллара прибавил около 3% за прошедший месяц, что оказало существенное давление и на курс USD/RUB. Но это не постоянная тенденция для доллара, и она может объяснить рост USD/RUB не более, чем на 1,8%.

Отметим также, что инфляция в России достигла 8,1% в конце октября и пока стабилизировалась на этом уровне. Наши расчеты показывают, что постоянные факторы, влияющие на инфляцию, уже должны приводить к ее ослаблению. Однако, единовременные события, имевшие место в сентябре-октябре, привели к резкому инфляционному скачку с 6,7% до 8,1%. Риски нарастания инфляции на несколько десятых процента из-за газового кризиса в Европе и текущего ослабления рубля сохраняются, однако по нашим моделям видится лишь завершение инфляционной тенденции.

Благодаря стабилизации инфляции в первой половине ноября даже наблюдался откат в динамике ОФЗ (цены облигаций выросли после затяжного падения), так как многие управляющие ждали сигнала на разворот инфляционного тренда. Однако с ростом доходностей в США рынок облигаций опять перешел к падению. Факторы инфляции и рынка облигаций едва ли могли оказать негативное влияние на валютный курс в целом за месяц, так как они то росли, то снижались, а в следующем году снижение инфляции приведет к росту рынка облигаций, что позитивно для курса рубля.

Складывая все наблюдаемые эффекты по модели (включая те, о которых мы не упоминали выше), получается, что они объясняют изменение курса в совокупности примерно на 3%. Движение еще на 5,8% вообще не связано с наблюдаемыми факторами. Очевидно, что оптимизм, имевший место сразу после решения Банка России о повышении ключевой ставки, который оценивался нами в размере 1-1,5%, теперь сменился на пессимизм в размере не менее 4%, и этот пессимизм рассеется либо быстро при завершении истории с внешним негативом, либо месяца за три в случае продолжения истории.

В случае если цены на нефть существенно не снизятся в 2022 году, курс укрепится до 65-69 рублей в 2022 г., как показывают расчеты по нашей текущей модели. Причем в случае введения санкций после скачка доллара примерно до 77 рублей, и будет снижаться почти весь год к уровню 65 рублей, тогда как отсутствие санкций, вероятнее всего, быстро вернет доллар к 72 рублям, но приведет к динамике курса в районе 70 рублей на горизонте года.

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