Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 86 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 25 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 372678,5 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 66981138,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 32176270,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 32052491,5 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 70746790,9 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2023 года в сумме 15182655,9 тыс. рублей;

дефицит республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 3765652,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 396129,3 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 62726798,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26761253,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 26672769,3 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 65485927,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 2741867,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2024 года в сумме 17940500,8 тыс. рублей;

дефицит республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 2759128,4 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 422296,0 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 103,9 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 64287942,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26646294,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 26646294,5 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 64126355,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 3615076,6 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2025 года в сумме 17778914,3 тыс. рублей;

профицит республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 161586,5 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, регулирующим бюджетные правоотношения, утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты

Установить в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, регулирующим бюджетные правоотношения, дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год в бюджеты поселений в размере 1,0 процента, бюджеты городских округов в размере 7,0 процента, бюджеты муниципальных районов и муниципальных округов в размере 48,99 процента, дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на 2023 и 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики от указанного налога согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учесть в республиканском бюджете Чувашской Республики прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики:

на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 и 2024 годы согласно приложению 7 к настоящему Закону;

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 и 2024 годы согласно приложению 9 к настоящему Закону;

д) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

е) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 и 2024 годы согласно приложению 11 к настоящему Закону;

ж) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

з) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), на 2023 и 2024 годы согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить Республиканскую адресную инвестиционную программу:

на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 9110283,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9663971,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10196427,5 тыс. рублей.

4. Утвердить:

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики:

на 2022 год в сумме 5490886,9 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

на 2023 год в сумме 6197883,9 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

на 2024 год в сумме 5392915,3 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

прогнозируемый объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики от поступлений доходов, указанных в статье 2 Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 года № 71 "О Дорожном фонде Чувашской Республики":

на 2022 год в сумме 5490886,9 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 6197883,9 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 5392915,3 тыс. рублей.

5. Установить, что распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется согласно приложениям 10 и 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики

1. Кабинет Министров Чувашской Республики не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих Чувашской Республики, а также работников государственных учреждений Чувашской Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями.

2. Установить, что порядок и сроки индексации заработной платы работников государственных учреждений Чувашской Республики, окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Чувашской Республики, а также размеров стипендий студентов и учащихся в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов будут определены с учетом принятия решений на федеральном уровне.

Статья 8. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

1. Установить, что в 2022 году Министерство финансов Чувашской Республики в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики, осуществляет казначейское сопровождение средств, указанных в части 2 настоящей статьи, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики.

2. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) субсидии бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 и пунктом 4 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, работ и услуг;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

4) авансовые платежи и расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 3 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

5) авансовые платежи и расчеты по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым бюджетными и автономными учреждениями Чувашской Республики, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключаемым на сумму 50,0 млн. рублей и более;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 4 и 5 настоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, концессионных соглашений;

7) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства, установленные статьей 24227 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства, подлежащие казначейскому сопровождению в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

4. При казначейском сопровождении операции по зачислению и списанию целевых средств производятся на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытом Министерству финансов Чувашской Республики в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, и отражаются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики.

5. Установить, что субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета Чувашской Республики некоммерческим организациям в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Чувашской Республики.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам, на 2022 год в сумме 23140984,1 тыс. рублей, в том числе дотации - 849848,2 тыс. рублей, субсидии - 7901482,3 тыс. рублей, субвенции - 13663454,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 726198,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21107243,1 тыс. рублей, в том числе дотации - 645687,1 тыс. рублей, субсидии - 6503105,6 тыс. рублей, субвенции - 13357551,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 600898,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20000678,7 тыс. рублей, в том числе дотации - 544908,7 тыс. рублей, субсидии - 5485204,5 тыс. рублей, субвенции - 13342012,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 628553,2 тыс. рублей.

2. Установить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2022 год в объеме 3177550,3 тыс. рублей, в том числе замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в сумме 2366301,8 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 2365404,2 тыс. рублей, в том числе замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в сумме 1719717,1 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 2376579,7 тыс. рублей, в том числе замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в сумме 1831671,0 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов:

на 2022 год:

дотаций согласно приложению 16 к настоящему Закону (таблицы 1-3);

субсидий согласно приложению 17 к настоящему Закону (таблицы 1-46);

субвенций согласно приложению 18 к настоящему Закону (таблицы 1-25);

иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 19 к настоящему Закону (таблицы 1-5);

на 2023 и 2024 годы:

дотаций согласно приложению 20 к настоящему Закону (таблица 1);

субсидий согласно приложению 21 к настоящему Закону (таблицы 1-30);

субвенций согласно приложению 22 к настоящему Закону (таблицы 1-24);

иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 23 к настоящему Закону (таблицы 1, 2).

4. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения:

на 2022 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 25 к настоящему Закону.

5. Установить, что в объеме межбюджетных трансфертов предусмотрены:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, предоставляемые в случае, если расчетный объем доходов бюджета муниципального района, муниципального округа и городского округа без учета межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) и ранее предоставленных в текущем финансовом году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов меньше сумм минимальных расчетных расходов бюджета муниципального района, муниципального округа и городского округа;

дотации на поощрение преобразования муниципальных образований путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование - муниципальный округ, предоставляемые муниципальным образованиям, преобразованным в 2021 году в соответствии с законом Чувашской Республики.

Методика распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, дотаций на поощрение преобразования муниципальных образований путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование - муниципальный округ и правила их предоставления утверждаются нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

6. Установить, что в объеме межбюджетных трансфертов, кроме средств, указанных в части 3 настоящей статьи, предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, распределяемые на конкурсной основе, на:

реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" на 2024 год в сумме 4393,2 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 2023 год в сумме 70000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 70000,0 тыс. рублей;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год в сумме 29470,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29470,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 29470,0 тыс. рублей;

обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в рамках поддержки отрасли культуры на 2023 год в сумме 28484,8 тыс. рублей;

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры на 2022 год в сумме 3300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3300,0 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструктуры) на 2022 год в сумме 150000,0 тыс. рублей;

выплату ежегодного гранта Главы Чувашской Республики на поощрение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 10 июня 2013 года № 57 "О дополнительных мерах поддержки муниципальных образований Чувашской Республики, признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики" на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 года № 4 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

выплату грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам, муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 28 октября 2016 года № 156 "О дополнительных мерах по стимулированию деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов" на 2022 год в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50000,0 тыс. рублей;

реализацию инициативных проектов на 2022 год в сумме 414647,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 254300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 254300,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах на 2022 год в сумме 100000,0 тыс. рублей;

поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" на 2022 год в сумме 3900,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3900,0 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3900,0 тыс. рублей;

поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами, муниципальными округами Чувашской Республики на 2022 год в сумме 255,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 255,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 255,0 тыс. рублей;

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры на 2024 год в сумме 19498,1 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных музеев на 2022 год в сумме 4962,4 тыс. рублей;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2022 год в сумме 8137,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8125,9 тыс. рублей;

создание объектов спортивной инфраструктуры на 2022 год в сумме 16150 тыс. рублей.

Распределение указанных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики утверждается нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

7. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики полномочия получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2022 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

8. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,351.

9. Установить значения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2022 год в размере 1765,0 рубля в расчете на одного жителя, на 2023 год - 1642,2 рубля в расчете на одного жителя, на 2024 год - 1604,7 рубля в расчете на одного жителя.

10. Утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов), на 2022-2024 годы в расчете на одного обучающегося дошкольного возраста в муниципальных районах и муниципальных округах в размере 58063,9 рубля, в городских округах - 54690,8 рубля; школьного возраста в сельской местности: 48559,7 рубля - для начального общего образования, 66565,5 рубля - для основного общего образования, 73587,3 рубля - для среднего общего образования, в городской местности: 33201,4 рубля - для начального общего образования, 39501,1 рубля - для основного общего образования, 46407,9 рубля - для среднего общего образования; в районных центрах: 38362,0 рубля - для начального общего образования, 45663,5 рубля - для основного общего образования, 53668,5 рубля - для среднего общего образования.

Корректирующие коэффициенты, учитывающие разную стоимость образовательной услуги, особенности организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), устанавливаются нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики:

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год в сумме 5570786,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5794709,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6027606,0 тыс. рублей;

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год в сумме 16973,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16973,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16973,9 тыс. рублей.

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2022 год в сумме 3508,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1543,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1543,3 тыс. рублей.

Статья 12. Субсидии республиканскому бюджету Чувашской Республики из местных бюджетов в 2022 году

Установить, что в 2022 году субсидии, предусмотренные законодательством Чувашской Республики, регулирующим бюджетные правоотношения, из местных бюджетов в республиканский бюджет Чувашской Республики не перечисляются.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики

Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на эти цели:

в сумме до 60000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в 2022 году и на срок до одного года для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих при исполнении местных бюджетов;

в сумме до 175000,0 тыс. рублей на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных программ, в 2022 году.

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами:

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных программ, - в размере 0,1 процента годовых;

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики по бюджетным кредитам перед Чувашской Республикой урегулируются путем реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

Основным условием урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований

Чувашской Республики по бюджетным кредитам перед Чувашской Республикой путем реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) является невозможность погашения бюджетных кредитов муниципальными образованиями Чувашской Республики в установленный срок.

Основания, условия и порядок реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики перед Чувашской Республикой по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики, устанавливаются Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Статья 14. Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики:

на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Чувашской Республики

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чувашской Республики:

на 2022 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета Чувашской Республики не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статья 16. Предоставление государственных гарантий Чувашской Республики в валюте Российской Федерации

Утвердить Программу государственных гарантий Чувашской Республики в валюте Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 30 к настоящему Закону.

Статья 17. Особенности исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики

1. Установить, что Министерство финансов Чувашской Республики вправе направлять доходы, фактически полученные при исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики сверх утвержденного настоящим Законом общего объема доходов, без внесения изменений в настоящий Закон на исполнение публичных нормативных обязательств Чувашской Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, являются:

распределение в соответствии с решениями Кабинета Министров Чувашской Республики зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2000 года № 186, на 2022 год в сумме 2000000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 60000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 60000,0 тыс. рублей;

по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, предусмотренных:

на финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком реализации Чувашской Республикой преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 апреля 2014 года № 109, на 2022 год в сумме 295,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 295,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 295,1 тыс. рублей;

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, на увеличение фондов оплаты труда в государственных органах Чувашской Республики вследствие изменения их структуры и проведения организационно-штатных мероприятий на 2022 год в сумме 951247,4 тыс. рублей;

на поощрение органов исполнительной власти Чувашской Республики за достижение показателей эффективности деятельности на 2022 год в сумме 30000,0 тыс. рублей;

по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий (в случае, если выполнение таких изысканий необходимо для подготовки проектной документации) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на 2022 год в сумме 200000,0 тыс. рублей;

по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных на строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике, на 2022 год в сумме 1761686,3 тыс. рублей;

по подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела 0900 "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на 2022 год в сумме 249926,3 тыс. рублей;

распределение предоставляемых на конкурсной основе бюджетных ассигнований, предусмотренных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

по подразделу 0503 "Благоустройство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики на 2022 год в сумме 407,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 407,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 407,8 тыс. рублей;

по подразделу 0707 "Молодежная политика" раздела 0700 "Образование " классификации расходов бюджетов на выплату денежных поощрений победителям конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью на 2022 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 25,0 тыс. рублей;

по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" раздела 0700 "Образование" классификации расходов бюджетов на выплату ежегодных денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования на 2022 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на выплату грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике на 2022 год в сумме 525,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 525,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 525,0 тыс. рублей;

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов на реализацию инновационных программ в сфере культуры и искусства на 2022 год в сумме 1000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;

по подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" раздела 1200 "Средства массовой информации" классификации расходов бюджетов на обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений, на 2022 год в сумме 504,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 504,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 504,0 тыс. рублей; на проведение республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации на 2022 год в сумме 3622,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3622,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3622,0 тыс. рублей;

по подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" раздела 1200 "Средства массовой информации" классификации расходов бюджетов на обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, на 2022 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 70,0 тыс. рублей; на проведение республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации на 2022 год в сумме 15144,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15144,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15144,7 тыс. рублей.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, регулирующим бюджетные правоотношения, дополнительными основаниями для внесения в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики, без внесения изменений в настоящий Закон являются:

перераспределение экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, между объектами капитального строительства в пределах объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики, предусмотренных в рамках одной классификации расходов бюджетов, в соответствии с решениями Кабинета Министров Чувашской Республики;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в республиканском бюджете Чувашской Республики на реализацию государственной программы Чувашской Республики, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по одной целевой статье расходов, между видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;

увеличение бюджетных ассигнований в случае принятия Кабинетом Министров Чувашской Республики решения:

о финансовом обеспечении реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме неполного использования в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации указанных региональных проектов, по соответствующему коду классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики;

о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов по соответствующему муниципальному району, городскому округу.

4. Остатки средств республиканского бюджета Чувашской Республики на начало текущего финансового года:

1) в объеме, необходимом для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств республиканского бюджета Чувашской Республики на начало текущего финансового года;

2) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Чувашской Республики государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия Кабинетом Министров Чувашской Республики соответствующего решения направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случае принятия Кабинетом Министров Чувашской Республики соответствующего решения направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

4) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случае принятия Кабинетом Министров Чувашской Республики соответствующего решения направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

5. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по организации и проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела 0600 "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета Чувашской Республики от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органом исполнительной власти Чувашской Республики в области экологической экспертизы, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

6. Установить, что адресное (пообъектное) распределение бюджетных ассигнований утверждается нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики на:

дорожную деятельность, кроме деятельности по строительству и реконструкции, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике;

строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике;

подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий (в случае, если выполнение таких изысканий необходимо для подготовки проектной документации) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.

7. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти Чувашской Республики, являющимися в соответствии с настоящим Законом главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, или государственным учреждением, созданным для исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты населения.

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки не производится, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, производится в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Оплата услуг организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета.

Статья 18. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные в приложениях 10-13 к настоящему Закону и государственных программах Чувашской Республики, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Статья 19. Выплаты на государственную поддержку семьи и детей

Направить средства республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление выплат на государственную поддержку семьи и детей в порядке, размерах и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики, согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







