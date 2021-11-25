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25 ноября 2021 г.

Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 87 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Дата подписания 25 ноября 2021 г.
Опубликован 25 ноября 2021 г.

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 25 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17755828,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17262959,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 404807,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17755828,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 818879,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 18727933,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18208081,2 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 426970,2 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 19836333,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19285714,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 452240,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 18727933,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 863711,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 19836333,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 914830,2 тыс. рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

на 2022 год - 2032246,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 2104063,0 тыс. рублей;

на 2024 год - 2185948,4 тыс. рублей.

Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2022 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 4. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Чувашской Республике, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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Приложения к закону
(docx, DOCX, 51 Кб)