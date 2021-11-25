Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 87 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 25 ноября 2021 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики (далее - Фонд) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17755828,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17262959,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 404807,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17755828,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 818879,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 18727933,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18208081,2 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 426970,2 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 19836333,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19285714,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 452240,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 18727933,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 863711,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 19836333,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 914830,2 тыс. рублей.
Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда:
на 2022 год - 2032246,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 2104063,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 2185948,4 тыс. рублей.
Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2022 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;
5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Статья 4. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Чувашской Республике, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Глава Чувашской Республики О.Николаев
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией