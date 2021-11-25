Дебютный роман Тарантино выйдет в России в полночь 26 ноября

Электронная и аудиоверсия романа Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" будут доступны для скачивания с 26 ноября, а бумажная книга появится в магазинах 29 ноября.

"Однажды в Голливуде" - первый роман известного голливудского режиссера Квентина Тарантино. Это не сценарий фильма, а полноценное произведение с героями, которые впервые появились в одноименном фильме. В США книга уже вышла в конце июня этого года и моментально стала бестселлером по версии New York Times и книгой №1 на Amazon.

Книгу перевели Сергей Карпов и Алексей Поляринов. Аудиокнигу прочитал актер дубляжа Всеволод Кузнецов, который в ленте "Однажды в Голливуде" озвучил Брэда Питта.

Кстати

Презентация книги Квентина Тарантино пройдет на ярмарке Non/fiction 4 декабря в 13:00. Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов вместе с кинокритиком Антоном Долиным и литературным критиком Галиной Юзефович обсудят дебют Тарантино и чем книжная версия отличается от вышедшей на экраны ленты "Однажды в Голливуде".