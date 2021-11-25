Депутаты подготовили законопроект о снижении налога на добавленную стоимость

Фракция "Справедливая Россия - За правду" предлагает снизить налог на добавленную стоимость с 10% до 5% на значимые товары. Такой законопроект направлен на заключение в правительство, сообщил журналистам руководитель фракции Сергей Миронов.

"Сегодня наша фракция внесла законопроект, мы направили его на заключение правительства, - заявил он. - Снижение налога на добавленную стоимость с 10% до 5% предлагается на многие продукты питания, на детскую одежду, игрушки, на книги и журналы".

Сергей Миронов считает, что эта мера поможет остановить инфляцию, и вследствие принятия такого закона, по мнению депутатов, можно ожидать снижения цен, прежде всего, на продукты питания. "Это то, что мы с вами покупаем каждый день, - мясо, масло, молоко, фрукты, овощи и многие другие продукты", - отметил депутат.