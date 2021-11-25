Детский омбудсмен: Ребенок должен учиться с "аппетитом"

Школа должна не только учить, но и воспитывать. Эту простую истину напомнила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, выступая в четверг на коллегии Минпросвещения.

- Школа сегодня не просто территория для получения знаний или развития компетенций, мы вновь говорим о значении воспитательного компонента, - отмечает детский правозащитник.

Львова-Белова напомнила, что в послании Федеральному Собранию-2020 российский президент отмечал, что "ближе всего к ученикам - их классные руководители". Работа классного руководителя - особый труд, который подразумевает не только умение научить, но и воспитать. По мнению детского уполномоченного сегодня пришло время найти ответы на вопросы - какой он, классный руководитель в современной России?

- Что ждут от него учащиеся и родители? Какими навыками он должен обладать? Какие формы сегодня актуальны, а какие должны остаться в прошлом? - перечисляет Львова-Белова. - Современная школа требует дополнительных усилий по развитию компетенции всех педагогических кадров: и предметников, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования. В частности, в области цифровой образовательной и воспитательной среды. Хочу обратить особое внимание на возникающее у опытных учителей, многие из которых проработали в школе десятки лет, очевидные барьеры и трудности по переходу на новые форматы. Нужно отнестись к ним с уважением и помочь в освоении новых технологий, иначе из наших школ уходят ценные и талантливые преподаватели, испытавшие трудности с цифровым переходом.

Еще одной важной темой Мария Львова-Белова считает мотивацию школьников. Она поделилась впечатлениями о недавней встрече с новосибирскими подростками.

- Все как в один голос говорили: "Нам не интересно ходить в школу", - говорит детский омбудсмен. Львова-Белова предложила включить в программы подготовки педагогических кадров отдельный модуль про "Мотивационный дизайн в образовании".

- Использовать последние исследования и наработки, отвечающие на вопрос о том, как сделать так, чтобы ребенок учился активнее и, как говорят, "с аппетитом", - предложила Уполномоченный по правам ребенка.

Львова-Белова отметила, что нередко успехов в вовлечении ребят в образовательный процесс добиваются педагоги дополнительного образования.

- Однако, к сожалению, мониторинг моих коллег - региональных уполномоченных по правам ребенка - показал, что у 30 процентов регионов наблюдается дефицит педагогов в этой сфере, - отметила детский правозащитник.