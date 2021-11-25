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25.11.2021 17:41
Рубрика: Происшествия

Девелопера за мошенничество с землями под элитным ЖК отправили в колонию

Текст: Иван Петров
Шесть лет в колонии общего режима предстоит провести экс-главе компании Optima Development Альберту Худояну. Кроме того, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Такой приговор в четверг вынес Коптевский районный суд Москвы.

Девелопера осудили за мошенничество с землями с ущербом более четырех млрд рублей. Подельником по этому делу проходил руководитель компании "Авиасити" Сергей Коноплев. Ему суд назначил три года лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей.

Фото: МВД Медиа / youtube
В Москве группа мошенников с недвижимостью обманула граждан на 60 млн рублей

По данным следствия, осужденные совершили мошеннические действия путем приобретения права на чужое имущество. Речь идет об аренде земли, на которой возводится жилой комплекс "Прайм Парк" на Ленинградском проспекте в Москве. Дело было возбуждено летом 2019 года.

Происшествия Правосудие Суд

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