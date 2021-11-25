Новости

Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19 05:11
С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом 04:40
До 2022 года будет действовать временный порядок получения услуг ПФР 04:20
В США сенаторы предложили увеличить военную помощь Украине 04:15
На юге и в центре Европейской России ожидается аномально теплая погода 03:40
Диетолог Александра Лапина напомнила о полезных свойствах лимона 03:05
В Бразилии пилоты и бортпроводники объявили о бессрочной забастовке 02:22
Доходное место: Какие услуги самозанятых стоят дороже всего 02:00
Тренер Непомнящего Поткин: Начинать белыми - это хорошая новость 01:45
"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов 01:10
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку" 00:29
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других" 00:11
Определены финалисты конкурса лучших управдомов 00:10
Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал 24.11.2021
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 24.11.2021
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 24.11.2021
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 24.11.2021
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 24.11.2021
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 24.11.2021
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 24.11.2021
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 24.11.2021
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 24.11.2021
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 24.11.2021
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 24.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 04:20
Рубрика: Экономика

До 2022 года будет действовать временный порядок получения услуг ПФР

Текст: Ольга Игнатова

Минюст зарегистрировал временный порядок предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России. По нему до 1 января 2022 года получить услуги ПФР в отделениях можно будет только по предварительной записи. Получить услуги также можно и по электронной почте.

Фото: iStock
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии

В частности, речь идет о таких услугах, как установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; ежемесячной денежной выплаты; компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Также по предварительной записи можно оформить маткапитал; подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, оформить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; установить соцдоплаты к пенсии; запросить справку о размере пенсии, получить ряд других госуслуг.

Пенсии и иные выплаты будут назначаться на основании имеющихся у ПФР сведений и данных, полученных в ходе межведомственного взаимодействия. Гражданин будет уведомлен о принятом решении. А если понадобится, то ему будет назначено время для предоставления необходимых подтверждающих пенсионные права документов.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минюст

Главное сегодня

С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом
Голикова: Сертификат для переболевших должен действовать год
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
В Ленобласти намерены ввести обязательную вакцинацию для студентов и 60+
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других"
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег