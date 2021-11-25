До 2022 года будет действовать временный порядок получения услуг ПФР

Минюст зарегистрировал временный порядок предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России. По нему до 1 января 2022 года получить услуги ПФР в отделениях можно будет только по предварительной записи. Получить услуги также можно и по электронной почте.

В частности, речь идет о таких услугах, как установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; ежемесячной денежной выплаты; компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Также по предварительной записи можно оформить маткапитал; подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, оформить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; установить соцдоплаты к пенсии; запросить справку о размере пенсии, получить ряд других госуслуг.

Пенсии и иные выплаты будут назначаться на основании имеющихся у ПФР сведений и данных, полученных в ходе межведомственного взаимодействия. Гражданин будет уведомлен о принятом решении. А если понадобится, то ему будет назначено время для предоставления необходимых подтверждающих пенсионные права документов.