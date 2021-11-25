Долговая нагрузка заемщиков достигла исторического максимума

Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года выросла с 9,8% до 10,24%, следует из обзора финансовой стабильности, который опубликовал Банк России. Это исторический максимум за все время наблюдений ЦБ. Другая тенденция, на которую обратил внимание Банк России, - частота дефолтов заемщиков по долгосрочным потребкредитам, поэтому регулятор в следующем году ужесточит правила игры для банков.

Долговая нагрузка показывает долю обязательных платежей по ссудам в располагаемых доходах граждан. Как следует из обзора ЦБ, увеличение этого показателя произошло за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского и ипотечного кредитования. При этом если рост обязательных платежей граждан по ипотеке был сбалансированным, то беззалоговое кредитование росло только за счет наращивания задолженности, приходящейся на одного заемщика, констатировал регулятор. Как уточнил Банк России, это не только повышает риски портфеля необеспеченных потребительских кредитов, но и создает системные риски.

По данным Банка России, на 1 октября 2021 года задолженность граждан по беззалоговым ссудам выросла на 19,1% в годовом выражении. При этом 59,5% таких кредитов выдавалось заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, то есть тем, кто тратит на обслуживание долга более половины своего дохода.

Еще одна тенденция: частота дефолтов заемщиков по долгосрочным кредитам (более четырех лет) в течение первого года с момента их предоставления почти вдвое превышает уровень дефолтов по займам со сроком менее пяти лет. Поэтому с 1 февраля 2022 года Банк России ужесточит условия расчета ПДН заемщиков по долгосрочным потребительским кредитам, следует из обзора. Это, по мнению регулятора, должно охладить сегмент: банкам будет невыгодно выдавать такие кредиты.