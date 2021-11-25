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Текст:   Марина Трубилина 
14:57 25.11.2021

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

Единую ипотечную программу, которая будет действовать на территории всей страны и объединит федеральные и региональные меры поддержки, разработал ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками и регионами.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Сейчас в России действует более 280 региональных программ льготной ипотеки, которые реализуются по разным принципам и правилам. Мы разработали единый стандарт сопровождения мер господдержки в жилищной сфере, который повысит их эффективность и адресность. Эта работа также нацелена на расширение пула банков-участников таких программ", - говорит заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артём Федорко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Этот стандарт лег в основу разработанной ДОМ.РФ Единой ипотечной программы. Предполагается, что она позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ.

ДОМ.РФ уже подписал соглашения о сотрудничестве в этом направлении с Ростовской, Архангельской и Белгородской областями. Ведутся переговоры Мурманской, Иркутской областями, Республиками Алтай, Тыва и другими регионами. В дальнейшем программу планируется распространить по всей стране.

Как сообщал ДОМ.РФ ранее, для заемщиков в рамках данной программы предусмотрен удобный режим "одного окна", когда нужно лишь подать документы на подтверждение права участия в ней. Данные о будущем заемщике вносятся в реестр, клиент выбирает банк-кредитор. Банк, в свою очередь, находит претендента на получение ипотеки в реестре и понимает, что льгота, действующая в регионе, ему положена. Для заемщика не будет необходимости собирать большое количество бумаг - отдельно для муниципалитета, отдельно для банка.

Упрощается и механизм присоединения к программе банков-кредиторов, информационный обмен будет реализован на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф.

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