Единый Центр дистанционного зондирования Земли создадут в РФ за три года

Завершить создание Национального центра дистанционного зондирования Земли в нашей стране планируют к 2025 году. Замглавы департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко заявил об этом сегодня, 25 ноября, на межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально- экономического развития Российской Федерации и ее регионов.

Орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) к тому времени должна увеличиться с нынешних 12 до 28 космических аппаратов. Эту важнейшую цифру озвучил на той же комиссии руководитель Научного центра оперативного мониторинга Земли (входит в "Российские космические системы") Александр Ребрий.

Сейчас по числу таких космических аппаратов Россия, увы, позади США, Евросоюза (у них по 19 спутников с функциями ДЗЗ), Индии (20), не говоря уже про Китай - там выведено на свои орбиты 42 аппарата. У России на этот момент есть два спутника "Ресурс-П" и пять "Канопус-В" - для космической съемки земной поверхности в высоком разрешении (с деталями, под интересы заказчика). Плюс - три аппарата "Метеор-М" и два "Электро-Л" - для гидрометеорологического обеспечения.

Что же касается наземной инфраструктуры, по словам Заичко, она представлена сейчас 18 пунктами приема данных ДЗЗ на территории России и за рубежом. А Национальный центр в развернутом к 2025 году виде должен иметь в своем составе девять комплексов приема информации, обеспечить получение и обработку данных со спутников "Метеор", "Канопус", "Ресурс", "Обзор" и других перспективных аппаратов, в том числе негосударственных.

Помимо прочего центр обеспечит автоматизированное управление единой территориально распределенной системой ДЗЗ. В его функции будут входить оценка и контроль качества получаемых данных, что чрезвычайно важно с позиций заказчика и потребителя такой информации.