Единый Центр дистанционного зондирования Земли создадут в РФ за три года

Новости

К началу декабря в столице похолодает до минус десяти градусов 14:16
Ректор РЭУ: Вузы в состоянии обучить IT 0,5 млн человек к 2024 году 14:13
В Татарстане выдадут QR-коды привитым первым компонентом 14:09
В Югре сгорел Ми-2, вылетевший для осмотра нефтяной скважины 14:05
Росстат начнет собирать данные по устойчивому развитию в 2022 году 13:59
Российские эксперты проверят второй энергоблок БелАЭС 13:54
Пушков оценил слова Тимошенко об энергозависимости Украины от России 13:53
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 13:33
Врио главы МЧС с оперативной группой вылетел в Кемерово 13:31
В Кузбассе горноспасателям пришлось покинуть шахту из-за угрозы взрыва 13:27
Американский эсминец Arleigh Burke направлен в Черное море 13:26
Умер сценарист "Охотника за разумом" Финчера Доминик Орландо 13:23
В России почти на 5% вырос средний чек по ипотеке 13:21
Милоша Земана выписали из больницы 13:15
Сенатор: Проволочки с "СП-2" должны больше волновать ЕС, чем Россию 13:14
Песков назвал причину отсрочки принятия законопроектов о QR-кодах 13:00
Эксперт Минздрава: Дети старше пяти лет стали втрое чаще болеть COVID-19 13:00
Песков назвал способ выжить в пандемию 12:57
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев 12:48
Лукашенко предупредил о планах оппозиции по дестабилизации Беларуси 12:47
Умерла актриса из "Отпуска за свой счет" с Гурченко Карола Чюрёш 12:40
Депутаты подготовили законопроект о снижении налога на добавленную стоимость 12:35
В Кузбассе окажут помощь семьям погибших шахтеров 12:33
В Минздраве пояснили, как пациенту ознакомиться с записью в медкарте 12:33
Чернышенко: К 2024 году 500 тысяч человек получат IT-образование 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 13:59
Рубрика: Общество

Единый Центр дистанционного зондирования Земли создадут в РФ за три года

Текст: Александр Емельяненков
Завершить создание Национального центра дистанционного зондирования Земли в нашей стране планируют к 2025 году. Замглавы департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко заявил об этом сегодня, 25 ноября, на межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально- экономического развития Российской Федерации и ее регионов.

Орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) к тому времени должна увеличиться с нынешних 12 до 28 космических аппаратов. Эту важнейшую цифру озвучил на той же комиссии руководитель Научного центра оперативного мониторинга Земли (входит в "Российские космические системы") Александр Ребрий.

Фото: iStock
"Роскосмос" и NASA достигли согласия по возобновлению "перекрестных" полетов

Сейчас по числу таких космических аппаратов Россия, увы, позади США, Евросоюза (у них по 19 спутников с функциями ДЗЗ), Индии (20), не говоря уже про Китай - там выведено на свои орбиты 42 аппарата. У России на этот момент есть два спутника "Ресурс-П" и пять "Канопус-В" - для космической съемки земной поверхности в высоком разрешении (с деталями, под интересы заказчика). Плюс - три аппарата "Метеор-М" и два "Электро-Л" - для гидрометеорологического обеспечения.

Что же касается наземной инфраструктуры, по словам Заичко, она представлена сейчас 18 пунктами приема данных ДЗЗ на территории России и за рубежом. А Национальный центр в развернутом к 2025 году виде должен иметь в своем составе девять комплексов приема информации, обеспечить получение и обработку данных со спутников "Метеор", "Канопус", "Ресурс", "Обзор" и других перспективных аппаратов, в том числе негосударственных.

Помимо прочего центр обеспечит автоматизированное управление единой территориально распределенной системой ДЗЗ. В его функции будут входить оценка и контроль качества получаемых данных, что чрезвычайно важно с позиций заказчика и потребителя такой информации.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Песков одобрил идею обратной связи от граждан по QR-кодам
Захарова назвала одержимостью новые санкции США против "Северного потока-2"
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Мишустин призвал устранить препятствия для поставок вакцин от COVID
ВОЗ назвала непривитых основными распространителями коронавируса
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"