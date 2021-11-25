Эксперт: Транспорт служб доставки должен иметь специальную раскраску

Координатор движения "Синие ведерки" и глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов считает, что идея предоставления приоритета на дорогах для автомобилей и других транспортных средств, используемых службами доставки и курьерскими службами, обоснована и может повысить эффективность их работы.

Участники рынка экспресс-доставки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, касающееся организации в городе необходимых условий для более эффективной работы курьерских служб. В первую очередь речь идет о льготных условиях по оплате парковки и о допуске автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта.

"Идея заслуживает внимания, действительно это поможет улучшить качество обслуживания и скорость доставки. Сейчас в доставке относительный хаос, упорядочение здесь пойдет только на пользу. Безусловно, нужно создавать отдельный реестр такого транспорта, чтобы избежать попадания туда посторонних автомобилей. И было бы правильно включить в перечень такого транспорта мотоциклы и скутеры, так же выполняющие функции доставки товаров", - рассказал Шкуматов "РГ".

По мнению эксперта, в случае, если будет принято положительное решение по обращению отрасли, имеет смысл рассмотреть возможность специальной раскраски таких автомобилей. Во-первых, это отсечет тех, кто не занимается доставкой, но захочет воспользоваться возможностью получить преимущество на дороге и в городе. А во-вторых, сделает ситуацию с движением разнотипных автомобилей по выделенным полосам более понятной для других водителей.