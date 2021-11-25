ЕС одобрил применение вакцины Pfizer для детей с пяти лет

Новости

Мишустин: Пострадавшим при ЧП на шахте в Кузбассе будет оказана помощь 15:50
Путин пообещал Вучичу найти решение по цене на газ 15:40
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией на шахте 15:40
В Астраханской области изменили режим QR-кодов для общепита 15:32
Лукашенко: Рейсы для беженцев должен оплачивать Евросоюз 15:32
Мишустин: Важно не допустить гуманитарную катастрофу в Афганистане 15:26
Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен 15:26
СМИ: Перенесший инсульт Марк Рудинштейн впал в кому 15:23
Россия и Беларусь будут активнее сотрудничать в спортивной сфере 15:23
В Ленобласти назвали сроки обязательной вакцинации студентов и пожилых 15:16
Мишустин: Мы видим попытки продвигать "зеленый" протекционизм 15:14
Захарова обвинила США в попытке сорвать Олимпийские игры в Пекине 15:07
Начальника полигона Капустин Яр посадили под домашний арест 15:06
Мособлдума поддержала введение QR-кодов в общественных местах 15:02
МИД Беларуси опроверг свое участие в организации миграционного кризиса 14:52
Беженцы взяли штурмом польско-белорусскую границу под гимн Польши 14:47
Песков опроверг предположения о причастности РФ к случаям "гаванского синдрома" 14:44
Умер народный артист России Леонид Зимненко 14:44
Володин разъяснил информацию о дате рассмотрения проектов о QR-кодах 14:41
Эксперт объяснила, как выбрать качественную красную икру и не переплатить 14:30
Спикеры парламента выразили соболезнования в связи с аварией на шахте в Кузбассе 14:28
В Кузбассе приостановили поиск пропавших шахтеров из-за угрозы взрыва 14:23
В Москве к началу декабря похолодает до минус десяти градусов 14:16
Ректор РЭУ: Вузы в состоянии обучить IT-специальностям полмиллиона человек 14:13
В Татарстане выдадут QR-коды привитым первым компонентом 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 15:46
Рубрика: Общество

ЕС одобрил применение вакцины Pfizer для детей с пяти лет

Текст: Юрий Когалов
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty на детей в возрасте от 5 лет. Как отмечается на сайте регулирующего органа, этот препарат производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech уже применяется на взрослых и детях старше 12 лет.
Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA-EFE Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA-EFE
Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA-EFE

Процесс вакцинации будет точно таким же, что и в старшей возрастной группе, она будет проводиться в два этапа с разницей в три недели. Вот только детская доза будет в три раза меньше (10 мкг по сравнению с 30 мкг).

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Вакцина Pfizer показала 100% эффективность у подростков 12-15 лет

Как отмечается, испытания прошли на группе, в которую входили две тысячи детей от 5 до 11 лет. По итогам исследования эффективность составила 90,7%, уверяют в агентстве. Несмотря на меньшую дозу, побочные эффекты были теми же, что и у взрослых, кому кололи этот препарат в обычной дозировке: возникала боль на месте инъекции, усталость, головная боль, покраснение и припухлость в месте укола, мышечная боль, озноб.

Тем не менее Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что "преимущества использования препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжелой форме" и рекомендовало его к применению. Окончательное решение теперь должна принять Европейская комиссия.

Общество Здоровье В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин пообещал Вучичу найти решение по цене на газ
Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен
Песков одобрил идею обратной связи от граждан по QR-кодам
Захарова назвала одержимостью новые санкции США против "Северного потока-2"
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"