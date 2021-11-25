ЕС одобрил применение вакцины Pfizer для детей с пяти лет

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty на детей в возрасте от 5 лет. Как отмечается на сайте регулирующего органа, этот препарат производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech уже применяется на взрослых и детях старше 12 лет.

Процесс вакцинации будет точно таким же, что и в старшей возрастной группе, она будет проводиться в два этапа с разницей в три недели. Вот только детская доза будет в три раза меньше (10 мкг по сравнению с 30 мкг).

Как отмечается, испытания прошли на группе, в которую входили две тысячи детей от 5 до 11 лет. По итогам исследования эффективность составила 90,7%, уверяют в агентстве. Несмотря на меньшую дозу, побочные эффекты были теми же, что и у взрослых, кому кололи этот препарат в обычной дозировке: возникала боль на месте инъекции, усталость, головная боль, покраснение и припухлость в месте укола, мышечная боль, озноб.

Тем не менее Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что "преимущества использования препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжелой форме" и рекомендовало его к применению. Окончательное решение теперь должна принять Европейская комиссия.