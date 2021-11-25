В центре Млечного Пути замечен "газовый мост"

Международная команда астрономов впервые получила подтверждение того, что в центре нашей галактики находится своего рода газовый мост, соединяющий два ее спиральных рукава.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Science News. Новая работа подтверждает ранее выдвинутые предположения о том, что спиральные рукава Млечного Пути могут быть связаны друг с другом газовой структурой.

До сих пор обнаружить такую "связующую нить" не удавалось. Однако в новом исследовании астрономы подробно описывают характеристики длинной тонкой нити, состоящей из очень холодного и плотного газа. Ученые пишут, что эта структура представляет собой своего рода мостик между двумя спиральными рукавами нашей галактики, а внешне она напоминает заостренное перо.

Эту структуру открывшая ее команда назвала "волной Ганготри" в честь ледника, который является истоком Ганга - самой длинной и известной реки Индии. Свой выбор астрономы также объясняют тем, что на хинди и других индийских языках Млечный Путь именуется "Акаша Ганга", что означает "река Ганг на небесах".

Мост между спиральными рукавами ученые обнаружили, занимаясь поиском плотных облаков холодного углекислого газа. Для этого они использовали инструменты, установленные на телескопе APEX в Чили. По оценкам исследователей, длина обнаруженной структуры составляет от шести до тринадцати тысяч световых лет. Она пролегает точно по центру галактики и оба ее конца совпадают с началом спиральных рукавов.

"Волной Ганготри" эту структуру ученые назвали также из-за ее необычной особенности. Авторы работы пишут, что она обладает особой волнообразной формой. Со стороны "мост" выглядит так, словно газ на всем его протяжении колеблется - пускается то вверх, то вниз, напоминая синусоиду, растянувшуюся на тысячи световых лет. Астрономы пока не могут объяснить, с чем может быть связано это явление.