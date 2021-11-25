Компания "Газпром" запланировала рекордные вложения в 2022 году

Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2022 год в объеме 1,76 трлн рублей, сообщается в Telegram-канале компании.

Если его утвердит совет директоров, то объем вложений станет рекордным за всю историю холдинга.

Инвестпрограмма предполагает капитальные вложения в размере 1,43 трлн рублей, приобретение внеоборотных активов на 77,025 млрд рублей и долгосрочные финансовые вложения объемом 253,4 млрд рублей.

Приоритетными на следующий год выбраны следующие проекты: развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода "Сила Сибири", создание предприятий по переработке газа, реконструкция ГТС для подачи этансодержащего газа до побережья Балтийского моря, а также проекты, обеспечивающий пиковый спрос на газ.