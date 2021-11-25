Генпрокурор рассказал о расследовании хищений средств, выделенных на нацпроекты

За первую половину этого года в стране зарегистрировано свыше 2 тысяч преступлений экономической направленности, в том числе связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на выполнение национальных проектов. Об этом в четверг на координационном совещании, посвященном борьбе с преступными посягательствами в области нацпроектов, сообщил Генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, наиболее распространенные виды преступлений - это хищение бюджетных средств недобросовестными подрядчиками в лице руководителей коммерческих предприятий. Как правило, это происходит путем завышения цен и объемов выполненных работ или оплаты фактически не производившихся работ. Также хищения происходят из-за злоупотребления и превышения должностных полномочий и халатности. Наибольшее их число было совершено в Краснодарском крае, Воронежской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Тюменской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

При этом, как отметил генпрокурор, в ряде регионов соответствующие преступления вообще не регистрировались. Это, по его мнению, в первую очередь, свидетельствует об упущениях в контрольно-надзорной и оперативной работе. В целом, основные нарушения при выполнении нацпроектов связаны и привлечением к их исполнению фирм-однодневок, а также организаций не имеющих достаточных производственных мощностей, оборудования и персонала. Нередко нарушения связаны и с аффилированностью должностных лиц.

"Все это приводит к неоправданным финансовым потерям государства, хищению и обналичиванию бюджетных средств, часть которых выводится и легализуется за рубежом", - заметил глава надзорного ведомства.

По его данным, согласно материалам Росфинмониторинга, только в первом полугодии 2021 года прокуроры предотвратили хищение 378,3 млн бюджетных рублей, в федеральный бюджет возмещено более 272,3 млн рублей. Возбуждено 14 уголовных дел, выявлен сговор участников торговых процедур на сумму 247,9 млн рублей.