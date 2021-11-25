Генпрокурор: Рашкин лгал, пытаясь уйти от ответственности

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе пленарного заседания попросил депутатов Госдумы дать согласие на снятие неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина, а также согласиться на возбуждение уголовного дела в отношении него. В ходе заседания он обвинил депутата во лжи об обстоятельствах якобы обнаружения им убитого лося.

Краснов напомнил, что Рашкин является охотником с более чем 20-летним стажем и состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года. Таким образом, он не мог не знать правил ведения охоты, в частности, необходимости получения разрешения, подчеркнул генпрокурор.

"Но ничего из этого сделано не было. Более того, он вступил в сговор со знакомыми на совершение незаконной охоты", - констатировал он.

Краснов обратился к депутатам с просьбой дать согласие на проведение ряда следственных действий, избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий.

"Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти и поэтому недопустима, - выразил он уверенность. - Пусть она останется на совести Валерия Федоровича. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски: брать на себя ответственность за последствия и не пытаться ввести общественность в заблуждение".

Краснов уточнил, что для постановки вопроса об уголовной ответственности Валерия Рашкина и без его чистосердечного признания достаточно оснований. Ведь изложенные факты подтверждаются протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертов, показаниями свидетелей. Подробный анализ данных материалов был отправлен в Госдуму.

Депутат произвел выстрел из принадлежащего ему карабина "Браунинг", убил животное, и таким образом совершил незаконную охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тыс. рублей, заявил также Краснов.

Ранее Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора.

Напомним, что против Рашкина возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, в причастности к которой он подозревается. По данной статье УК грозит лишение свободы на срок до двух лет, однако с отягчающими обстоятельствами срок может быть увеличен до шести лет.

Кроме того, по мнению прокуратуры, в действиях депутата усматриваются признаки административного правонарушения - невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.