Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии

В четверг, 25 ноября, в Генеральной прокуратуре впервые состоялась встреча генерального прокурора Игоря Краснова с главнокомандующим финансовой гвардии Италии Джузеппе Дзафарана. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, приветствуя итальянского коллегу, Игорь Краснов отметил, что Генпрокуратура России и компетентные органы Италии традиционно поддерживают особые отношения, отличающиеся конструктивным и взаимовыгодным характером.

"Уверен, сегодняшняя встреча даст импульс развитию такого же плодотворного взаимодействия между нашими ведомствами", - сказал генпрокурор. России. Тем более, что предпосылки, по его словам для этого есть. Так, например, многие направления работы гвардии относятся к числу приоритетных задач российской прокуратуры. Это касается противодействия киберпреступности, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции и контрабанде наркотиков. Глава российского надзорного ведомства рассказал Дзафарану, что сегодня в России более четверти всех регистрируемых преступлений совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Причем, по его мнению, это проблема не национального, а мирового масштаба, которая обострилась на фоне пандемии коронавируса. Игорь Краснов поблагодарил Джузеппе Дзафарана за инициативу о проведении встречи и выразил уверенность в том, что это только начало длинного пути, который ведомства пройдут бок о бок.

Финансовая гвардия Италии - это фактически спецслужба, которая отвечает за экономическую безопасность страны. Кроме финансовых преступлений и борьбы с наркотиками, в ведении фингвардейцев находится также таможенный и пограничный контроль. Кроме того гвардия участвует в защите государственных границ Италии и выполняют другие специальные задачи.