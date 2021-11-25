Город Кировск в Заполярье стал спортивным кластером

Масштабные инвестиции в спортивную и туристическую инфраструктуру города Кировска Мурманской области позволили ему стать спортивным кластером, имеющим перспективы достичь уровня одного из национальных центров подготовки российской сборной по горнолыжному спорту. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в ходе рабочего визита в регион министра спорта РФ Олега Матыцина, посвященного официальному открытию в Заполярье горнолыжного сезона 20 ноября.

- Чтобы создать в Кировске центр подготовки наших горнолыжников, мы приложим все усилия, - подчеркнул глава региона. - Включим это в календарь событий и, со своей стороны, будем дальше инвестировать. Одним из вариантов может стать реконструкция интерната, который был здесь в советские годы, - сделать его современным, чтобы сюда приезжали ребята со всех уголков страны жить, учиться и тренироваться. Чтобы Кировск вновь стал кузницей олимпийских чемпионов.

Олег Матыцин и Андрей Чибис побывали на лыжном стадионе "Тирвас", где в эти дни проходили Всероссийские соревнования под эгидой FIS "Хибинская гонка" на призы компании "ФосАгро". В 2021 году в ней приняли участие около 400 спортсменов из 26 регионов России, а также Казахстана и Беларуси. В сезоне лыжных гонок России это первые старты, которые позволяет обеспечить не только северный климат с ранней и продолжительной зимой, но и система искусственного оснежения стадиона. Олимпийские чемпионы, которые присутствовали на соревнованиях в качестве почетных гостей, дали мастер-класс для учащихся Кировской спортшколы олимпийского резерва в ходе открытой тренировки. Гости познакомились с особенностями спортивного комплекса, пообщались с юными спортсменами и их наставниками.

Также министру был представлен молодежно-культурный центр "ДРОЗД" - универсальное пространство для досуга, образовательных мероприятий и занятий спортом, открытое весной текущего года при финансовой поддержке "ФосАгро". Центр включает в себя четыре спортивных зала, конференц-зал, open space для организации спортивных выставок, восстановительный центр с сауной и центр "Навигатор здоровья", а также тир с оружейной комнатой и профессиональный центр сдачи ГТО.

Затем Олег Матыцин побывал в Кировской школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту. В текущем году при участии федерального бюджета для школы были построены административно-спортивный комплекс, горнолыжный подъемник, система искусственного оснежения. В здании комплекса расположены три спортивных зала - тренажерный, игровой и батутно-акробатический, а также сауна, раздевалки, кабинет врача, ремонтная мастерская для инвентаря, боксы для ратрака и снегоходов.

Инфраструктура Кировской СШОР позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Эта тема в числе прочих была затронута в ходе беседы Олега Матыцина и Андрея Чибиса с тренерами и спортивным активом Кировска. Педагоги и спортсмены предложили главе Минспорта сделать школу базой подготовки национальной сборной по горным лыжам. Министр отнесся к этой инициативе с одобрением и отметил, что в Кировске есть все условия для развития спорта высших достижений.

Фото: предоставлено Министерством информационной политики Мурманской области

Но "гвоздем" программы визита министра в Заполярье стало открытие горнолыжного сезона в Мурманской области на известном и популярном курорте "Большой Вудъявр", расположенном у северного склона горы Айкуайвенчорр. Как и в других регионах, катание на горных лыжах в Заполярье до сих пор начиналось во второй половине декабря. Сейчас оно открылось на три недели раньше обычного благодаря новой системе оснежения, подчеркнул генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. Теперь "Большой Вудъявр" станет самым длинным по продолжительности катания горнолыжным центром в России. Восемь месяцев катания - это действительно огромный период, когда сюда сможет приехать большое количество туристов, гостей и спортсменов.

Раннее начало работы "Большого Вудъявра" стало не единственным подарком для любителей скорости, снега и адреналина. Спустя некоторое время на вершине горы Айкуайвенчорр рядом с подъемником был торжественно открыт уникальный панорамный ресторан "Плато", расположенный на высоте 820 метров. Комплекс представляет собой пятиэтажное здание цилиндрической формы с круговым обзором на окружающие горы Хибинского массива. Единовременно заведение способно обслуживать до 300 посетителей - больше, чем уже действующие кафе и закусочные курорта вместе взятые. Строительство "Плато" полностью профинансировано компанией "ФосАгро", которая вложила в этот проект более 400 миллионов рублей.

Успешно реализованный, несмотря на всю его технологическую сложность, проект ресторана "Плато" является одним из знаковых для региона. Он входит в число резидентов Арктической зоны РФ и был представлен председателю правительства России Михаилу Мишустину год назад во время его визита в Заполярье. Часть инвестиций в проект была вложена по федеральным программам, а благодаря статусу резидента АЗРФ инвестору были предоставлены значительные преференции. В результате в Хибинах появилась еще одна точка привлечения туристов, которая дает возможность гостям и жителям Мурманской области посетить Кировск, чтобы отдохнуть, покататься на лыжах, полюбоваться прекрасными горными пейзажами и вернуться домой с хорошим настроением.

Фото: предоставлено Министерством информационной политики Мурманской области

Ресторан включает в себя три основных точки питания, отметил его управляющий Алексей Митрофановский. Самая большая - кафе-бистро на 6 линий и 180 посадочных мест. На этом же этаже находится ресторан на 62 посадочных места. Ниже этажом, где расположены главный вход и большая веранда, находится бар, посетители которого смогут зайти туда, взять напиток и посидеть на свежем воздухе. Это будет актуально в марте, когда наступит солнечная погода.

- Горнолыжный сезон будет продолжаться до конца мая. Однако в июне ресторан тоже будет работать три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье, - отметил Алексей Митрофановский. - Красотой Хибинских гор можно наслаждаться в разные сезоны. В определенные дни ресторан может оказаться над зоной облаков, и его посетители увидят вверху голубое небо и солнце, а облака окажутся ниже. Это потрясающее зрелище!

Компания "ФосАгро" намерена создать для своих сотрудников, членов их семей и для приезжающих сюда туристов принципиально иное качество жизни и отдыха, подчеркнул Андрей Гурьев. В этом ее прямой интерес: крайне важно, чтобы на работу в компанию приходили люди, выросшие в регионах ее присутствия и искренне любящие свою малую родину. Сегодня данный бизнес приобретает не только форму социальных инвестиций, но и становится мощным "якорем" для развития среднего и малого бизнеса.

Инвестиции в туристическую инфраструктуру Хибин продолжатся. По словам Андрея Гурьева, в ближайшем будущем предполагается реконструкция аэропорта "Хибины", услугами которого ежегодно пользуются около 150 тысяч человек. Уже сегодня ясно, что этот поток будет продолжать расти. Помимо этого, компания "ФосАгро" намерена построить крупный гостиничный конгресс-центр с аквапарком, услугами которого туристы смогут пользоваться в плохую погоду, когда горнолыжные подъемники приходится останавливать. Также конгресс-отель станет не только средством комфортного размещения гостей Кировска, но и местом для проведения конференций встреч и разнообразных мероприятий - а значит, позволит развиваться многим другим видам бизнеса. Это сделает Кировск точкой притяжения не только российских, но и иностранных туристов.

- Взаимодействие правительства Мурманской области и бизнес-сообщества - хороший пример для других регионов, - подчеркнул Олег Матыцин. - На спортивной карте России возрождается яркая звезда Кировска. - Те условия, которые созданы и на склонах, и в сервисе, отвечают международным стандартам. И я абсолютно уверен, что очень скоро сюда потянутся гости из-за рубежа.