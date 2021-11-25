Госдума поддержала индексацию маткапитала по инфляции

Ранее о необходимости пересчета размера материнского капитала и социальных пособий заявлял президент РФ. Владимир Путин заявил, что индексация маткапитала необходима не по прогнозной, а по фактической инфляции. Поправки на эту тему внесла вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

"Мы инициировали поправку в законопроект безотлагательно, буквально сразу же после заявления президента о том, что размер маткапитала должен учитывать фактический уровень инфляции, а не прогнозируемый, как сейчас", - сказала она.

Согласно поправке, перерасчет будет 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского капитала.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что в связи с ростом инфляции в следующем году 15 млрд рублей пойдет на доиндексацию маткапитала.