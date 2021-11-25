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25.11.2021 17:45
Рубрика: Власть

Граждане смогут отказаться от бумажных полисов ОМС

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла правительственный закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Он может быть представлен на бумажном носителе или записан на другой материальный носитель, то есть от бумаги можно будет отказаться.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Номер в реестре застрахованных лиц будет появляться по факту рождения или принятия гражданства РФ. При этом при желании застрахованный гражданин сможет получить полис на физическом носителе. Данные о полисах граждане смогут хранить в личном кабинете на госуслугах или, к примеру, в смартфоне в виде QR-кода. Для получения медицинской помощи достаточно будет предъявить паспорт, и в регистратуре самостоятельно найдут необходимую информацию.

Фото: ТАСС
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Переход на "цифру" в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно.

Также он добавил, что новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года, главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении.

"Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь, - заявил Володин. - Без лишних бюрократических процедур".

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