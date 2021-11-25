Граждане смогут отказаться от бумажных полисов ОМС

Номер в реестре застрахованных лиц будет появляться по факту рождения или принятия гражданства РФ. При этом при желании застрахованный гражданин сможет получить полис на физическом носителе. Данные о полисах граждане смогут хранить в личном кабинете на госуслугах или, к примеру, в смартфоне в виде QR-кода. Для получения медицинской помощи достаточно будет предъявить паспорт, и в регистратуре самостоятельно найдут необходимую информацию.

Переход на "цифру" в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно.

Также он добавил, что новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года, главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении.

"Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь, - заявил Володин. - Без лишних бюрократических процедур".