Худрук БДТ им. Товстоногова Могучий: Всех закрыли, а мы остались

В интервью "РГ" худрук БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий рассказал, что в пандемию репетиции в театре продолжались. А премьеру удалось подготовить без ухода в Zoom.

Премьеру "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" вы тоже готовили в Zoom?

Андрей Могучий: Нет, мы со сцены вообще не уходили. Всех закрыли, а мы остались. Это было чудесное для нас время, потому что столько репетировать на большой сцене, сколько репетировали мы, просто невозможно в "мирной" жизни.

Но тут и плюсы, и минусы. Это была река без берегов, ничто не ограничивало, не дисциплинировало. Только в последние 10 дней смогли мобилизоваться, впрыснуть в себя адреналин и сделать то, что не могли за год. При этом все равно в этом спектакле есть неторопливость. Бесстрашие перед неторопливостью.

Полную версию интервью с Андреем Могучим читайте в ближайшем номере "РГ".