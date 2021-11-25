Иммунолог Болибок сообщил о снижении числа "бессимптомных" с COVID-19

Во время последней волны COVID-19 наблюдалось меньшее число людей, переносящих коварное заболевание бессимптомно .

Причины этого перечислил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Во-первых, "бессимптомников" стало меньше из-за особенностей самого штамма "дельта", который считается более активным и агрессивным. "Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", - сказал эксперт. Заразившийся человек с первого дня начинает испытывать недомогание, у него поднимается высокая температура.

А вторая причина кроется в самих заболевших, которые при легком течении COVID-19 просто не обращаются к врачам и не сдают тесты на наличие вируса. Понятно, что они не попадают в статистику по этому заболеванию, при том, что они не изолируются и распространяют инфекцию.

Врач добавил, что легкое течение заболевания чаще всего возможно, если вакцинироваться от COVID-19.