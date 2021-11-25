Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян

Правительство возместит авиакомпаниям затраты, понесенные при организации вывозных рейсов для российских граждан из Турции и Танзании в период с 15 апреля по 1 июня этого года включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления соответствующих субсидий.

В апреле 2021 года в связи со всплеском коронавируса в Турции и Танзании наша страна приостановила регулярные и чартерные перевозки в эти страны. Авиасообщение с Турцией было восстановлено 22 июня, а запрет на полеты в Танзанию продлевают до сих пор.