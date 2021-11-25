Капитан арестованного "Академика Иоффе" прибыл домой для консультаций

Комиссия Минобрнауки под руководством двух заместителей министра, дирекция Института океанологи РАН и капитан арестованного в Дании научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" совещаются в Москве и Калининграде, что и как делать в сложившейся ситуации.

За день до этого в калининградский рыбный порт возвратились из Дании все 23 участника научной экспедиции, которая прервалась, даже не начавшись, - на второй день после выхода в море. Их и 11 членов экипажа вместе с капитаном Андреем Зыбиным после трех недель вынужденного простоя снял и доставил на родину "Академик Николай Страхов" - другой "научный пароход", находящийся под управлением Института океанологии.

Руководитель экспедиции доктор наук Елена Иванова, сойдя на берег, заявила перед телекамерой, что команда ученых под ее началом намеревалась "изучать водообмен между Западной и Восточной Атлантикой, перенос глубинных и придонных вод", а также "проблемы осадконакопления в разломах Срединно-Атлантического хребта". Задач, по ее словам, было много, и все они - "фундаментальная наука".

По ее словам и по словам капитана Зыбина, задержание судна в порту Скаген, куда "Академик Иоффе" завернул 1 ноября для дозаправки, стало "полной неожиданностью" и даже "шоком". Теперь шок прошел, и надо разбираться, почему так вышло. А главное - искать пути и способы, как можно скорее вызволить из-под ареста научное судно. Сейчас порядок на нем, безопасность "Академика Иоффе" как плавсредства и сохранность всего находящегося на борту обеспечивает экипаж, сокращенный до 27 человек.

Ожидают, что капитан вернется к своей команде сразу после того, как проведет консультации с руководством ИО РАН, ответит на вопросы специально созданной комиссии в Минобрнауки РФ, получит рекомендации адвокатов и специалистов по международному морскому праву.