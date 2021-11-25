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25.11.2021 21:35
Рубрика: Власть

Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 105 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 44,2 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 149,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 633 военных с коронавирусом. Их количество в Вооруженных силах в последние дни стабильно снижается. 641 военный с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 983 человека изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У девяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 44 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 219 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 336 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30 тысяч пациентов, из которых свыше 11,2 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 363 664 человека, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с решением генерала армии С. К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 834 тонн жидкого кислорода", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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