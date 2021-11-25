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25.11.2021 17:17
Рубрика: Общество

Археологи нашли "лопату", созданную за 100 тысяч лет до нашей эры

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи при проведении раскопок на территории провинции Шаньдунь, обнаружили необычный костяной инструмент - "лопату", возраст которой составляет как минимум 99 000 лет. Это орудие уже признано древнейшим, когда-либо найденным на территории Китая.

Фото: iStock
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Об открытии сообщило агентство "Синьхуа". "Лопата" из слоновой кости была обнаружена при проведении раскопок на участке палеолита в уезде Ишуй. Как рассказал Ли Ган из провинциального института культурных реликвий и археологии, исследователи раскопали восемь культурных слоев общей глубиной восемь метров.

В результате они обнаружили более 5000 полностью и частично сохранившихся каменных артефактов, изделий из костей, зубов и рогов животных. "Лопата" из слоновой кости оказалась наиболее примечательной находкой. Во-первых, это орудие является старейшим в своем роде, найденным в Китае. Во-вторых, таких инструментов, вырезанных из слоновой кости, и такого возраста раньше практически нигде не находили.

Датирование ученые провели как урановым методом, так и методом фотолюминесценции. Исследованию подвергся артефакт и почва из того слоя, в котором он был обнаружен. Данные датировки указывают, что возраст необычного инструмента составляет от 99 до 104 тысяч лет. О предназначении этого орудия ученые пока еще спорят. Несмотря на то, что она напоминает лопату, эксперты считают, что данное орудие могло использоваться для изготовления других костяных инструментов.

О подобной находке сообщает и турецкий ресурс Daily Sabah. Международная команда исследователей, в состав которой входили специалисты из Турции и Германии, во время спасательных раскопок обнаружили каменные и костяные орудия возрастом около 14 тысяч лет. Артефакты находились в пещере в районе Дикили на западе турецкой провинции Измир.

Считается, что еще в доисторический период эта пещера начала использоваться как культовый центр, посвященный богине-матери Кибеле. Причем священным местом она оставалась вплоть до начала римской эпохи. В данном случае возраст найденных каменных орудий был подтвержден методом радиоуглеродного датирования.

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