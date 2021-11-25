Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивации учащихся

В программу подготовки педагогических кадров всех уровней надо включить модуль по мотивации учащихся. Об этом на коллегии министерства просвещения страны заявила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Считаю важным особое внимание уделять задачам и функциям классного руководителя, - сказала детский омбудсмен. - Мне кажется, что необходимо развивать программы по переподготовке классных руководителей".

Она особое внимание обратила на то, что педагогов надо поддерживать как морально, так и заинтересовывать материально. Что же касается стимулов и мотивации учащихся, детский омбудсмен подчеркнула, что "крайне важно включать в программу подготовки педагогических кадров отдельный модуль про мотивации в образовании, использовать последние исследования, наработки".

При этом Мария Львова-Белова заметила, что довольно часто инновационные наработки и просто текущие успехи по вовлечению учащихся в образовательные процессы показывают педагоги дополнительного образования. Правда, уточнила детский омбудсмен, по исследованиям уполномоченных по правам ребенка в регионах, сегодня дефицит педагогов в этой сфере наблюдается до 30% в разных регионах страны.