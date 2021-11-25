Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии

Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу перенесли с мая 2022 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, поскольку такое мероприятие не имеет смысла проводить только в онлайн-формате. Об этом сообщила в председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Конференция должна была состояться в Санкт-Петербурге в мае 2022 года.

"Поскольку конференция предполагалась всемирной, с участием глав государств, пандемия не позволила бы главам государств принять участие, мы бы снизили статус, уровень этой конференции, а главное, содержательный уровень диалога. Мы долго советовались и в конечном итоге пришли к выводу, что лучше отложить, но сделать так, как задумано, чтобы это личное общение глав государств было, представителей мировых религий и председателей парламентов", - сказала Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Спикер СФ подчеркнула, что это консолидированная точка зрения. "Здесь нужен действительно прямой диалог. Как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, мы уточним сроки проведения, но подготовка продолжается", - добавила она.