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25.11.2021 17:52
Рубрика: Власть

Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии

Текст: Дмитрий Гончарук

Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу перенесли с мая 2022 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, поскольку такое мероприятие не имеет смысла проводить только в онлайн-формате. Об этом сообщила в председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Конференция должна была состояться в Санкт-Петербурге в мае 2022 года.

"Поскольку конференция предполагалась всемирной, с участием глав государств, пандемия не позволила бы главам государств принять участие, мы бы снизили статус, уровень этой конференции, а главное, содержательный уровень диалога. Мы долго советовались и в конечном итоге пришли к выводу, что лучше отложить, но сделать так, как задумано, чтобы это личное общение глав государств было, представителей мировых религий и председателей парламентов", - сказала Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Спикер СФ подчеркнула, что это консолидированная точка зрения. "Здесь нужен действительно прямой диалог. Как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, мы уточним сроки проведения, но подготовка продолжается", - добавила она.

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