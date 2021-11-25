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25.11.2021 19:06
Рубрика: В мире

Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу

Текст: Марина Алешина
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера Германии, прокомментировала ход дипломатического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. По ее словам, Евросоюзу следует демонстрировать здесь единый подход.

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По словам Меркель, которую цитирует РИА Новости, "двери для диалога должны оставаться открытыми". При этом она выразила сожаление, что до сложения ее полномочий (а это, ориентировочно, произойдёт в первой декаде декабря) саммита в нормандском формате уже, судя по всему, не будет. Правда, Меркель возложила ответственность за это на Москву, призвав Европу "быть готовой к новым мерам в случае дальнейшего обострения".

Впрочем, в Москве с такой трактовкой не согласны. Неслучайно на Смоленской площади решили опубликовать дипломатическую переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами, призванную продемонстрировать, что именно Киев саботировал встречу в нормандском формате уже на министерском уровне, а Берлин и Париж его в этом фактически поощряли.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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