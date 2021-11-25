Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера Германии, прокомментировала ход дипломатического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. По ее словам, Евросоюзу следует демонстрировать здесь единый подход.

По словам Меркель, которую цитирует РИА Новости, "двери для диалога должны оставаться открытыми". При этом она выразила сожаление, что до сложения ее полномочий (а это, ориентировочно, произойдёт в первой декаде декабря) саммита в нормандском формате уже, судя по всему, не будет. Правда, Меркель возложила ответственность за это на Москву, призвав Европу "быть готовой к новым мерам в случае дальнейшего обострения".

Впрочем, в Москве с такой трактовкой не согласны. Неслучайно на Смоленской площади решили опубликовать дипломатическую переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами, призванную продемонстрировать, что именно Киев саботировал встречу в нормандском формате уже на министерском уровне, а Берлин и Париж его в этом фактически поощряли.