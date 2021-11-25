Мясников рассказал о повышающих уровень холестерина продуктах

Уровень так называемого "плохого" холестерина в крови, негативно влияющего на здоровье, могут повышать продукты, в составе которых имеется пальмовое масло.

Его, в частности, нередко добавляют в хлебобулочные и кондитерские изделия, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что в результате в выпечке образуются транс-жиры, повышающие уровень "плохого" холестерина. Специалист рекомендует ограничить в рационе продукты, в которых содержится пальмовое масло.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.