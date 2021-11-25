В МИД России заявили о наступлении ВСУ на Донбасс

Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в Донбассе. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот факт подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Отчеты СММ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка", - сообщила Захарова. Согласно этим документам, ВСУ продвинули фортификационные укрепления не менее чем на один километр в этом районе. Кроме того, поступает информация о применении запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Как обратила внимание дипломат, это происходит на фоне громких заявлений из Киева. "Горячие" головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта", - отметила Захарова.

"Очевидно, цель этой массированной информационно-политической кампании заключается в нагнетании антироссийской истерии​​​. Должно это все, как мы понимаем, отвлечь внимание от деградации социально-экономической и, кстати говоря, политической ситуации в стране", - заявила представитель МИД РФ.

"Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу", - отметила Захарова.