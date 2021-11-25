Михаил Мишустин призвал ШОС развивать цифровую экономику

Для восстановления мировой экономики важно не допустить деградации глобальной торговли, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Пока же некоторые государства, особенно западные партнеры, предпочитают использовать недобросовестную конкуренцию для удержания доминирующих позиций на рынках. В то же время у стран ШОС есть хорошие возможности занять лидирующие позиции в цифровой экономике, считает российский премьер.

В четверг Михаил Мишустин в режиме видеоконференции выступил на Совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как и для остального мира, странам ШОС сейчас важно выходить из кризиса, развернувшегося в результате пандемии коронавируса. Процесс постепенно идет. Так, товарооборот России с партнерами по организации за первые восемь месяцев текущего года увеличился практически на 30,5 процента и превысил 100 миллиардов долларов.

Все государства принимают у себя меры, чтобы стабилизировать внутреннее положение. Россия не исключение и определенных результатов, подчеркнул премьер, уже добилась. "По итогам второго квартала текущего года российский валовой внутренний продукт полностью восстановился и превысил докризисный уровень, - сообщил Мишустин. - За девять месяцев этого года объем промышленного производства вырос более чем на 4,5 процента в годовом выражении". Исправилась ситуация на рынке труда: численность занятого населения выше, чем до пандемии.

Перспективы мировой экономики зависят от нескольких составляющих. "Для ее восстановления важно не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли, - считает глава российского кабмина. - Нужно сохранить ее институциональные основы, которые сформированы на базе Всемирной торговой организации. Только так можно обеспечить четкие, понятные и, главное, справедливые правила игры для всех участников".

Миру сейчас также необходима широкая координации макроэкономической политики на основе открытости и взаимности. "И ШОС, по нашему мнению, могла бы сыграть ведущую роль в этой работе", - считает Мишустин. Странам следует продолжить стыковку национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных инициатив, сформировать в Евразии пространство доверия, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Именно на таких принципах, заметил премьер-министр РФ, основывается инициатива президента России о создании Большого евразийского партнерства с участием стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества, других стран и региональных объединений.

Все эти правила, правда, чужды для отдельных государств. "Западные партнеры зачастую используют приемы недобросовестной конкуренции, чтобы удержать доминирующие позиции. Расширяются протекционистские меры, незаконные односторонние санкции", - обвинил их Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств ШОС. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС

Некоторые государства пытаются использовать "зеленые" тенденции экономики в качестве рычагов давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках, указал он. Это выражается в идеях дополнительных налогов и административных барьерах в международной торговле. "Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны", - подчеркнул премьер.

У ШОС есть собственная программа "Зеленого пояса" и концепции в области охраны окружающей среды, напомнил Мишустин. Он предложил организовать консультации по линии министерств иностранных дел с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе по вопросам декарбонизациии экономики.

Чтобы в меньшей степени зависеть от внешних факторов, государства Шанхайской организации сотрудничества должны увеличивать взаиморасчеты в национальных валютах. Россия, заявил глава правительства, выступает за скорейшее принятие соответствующей дорожной карты: "В долгосрочной перспективе это укрепит финансовую стабильность, создаст условия для выхода на новые рынки и появления производственных цепочек между нашими странами".

Россия готова делиться с партнерами наработками в цифровой сфере

Мировой переход к новому технологическому укладу требует от ШОС дальнейшего взаимодействия по цифровой экономике. "У нас есть хорошие возможности, чтобы занять на этом треке лидирующие позиции", - полагает Михаил Мишустин. Россия готова делиться своими наработками: в области сервисов для удаленной занятости и учебы, предоставления государственных услуг, телемедицины, по созданию платформ управления базами данных. Премьер призвал всех партнеров активно подключиться к подготовке плана действий для реализации ранее утвержденной Концепции сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.