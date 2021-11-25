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25.11.2021 13:15
Рубрика: В мире

Милоша Земана выписали из больницы

Текст: Юрий Когалов

Врачи отпустили президента Чехии Милоша Земана домой. Он был выписан сегодня из Центрального военного госпиталя в Праге, в котором провел полтора месяца.

Земан попал в больницу 10 октября. Официально причины госпитализации не назывались, однако местным СМИ стало известно, что у него диагностировали цирроз печени, в больнице ему ввели зонд для кормления.

Земан принял отставку правительства Чехии

После выписки президент Чехии отправился в загородную резиденцию "Ланы", расположенную под Прагой. Там он пройдет курс домашнего лечения. По словам главы медицинского консилиума, наблюдающего за состоянием здоровья Земана, Томаша Зимы, постоянного присутствия врача возле президента не требуется, однако при нем все же должны находиться несколько квалифицированных сотрудников. "Прежде всего, эти люди обеспечивали бы президенту адекватное питание и необходимую реабилитацию", - отметил Зима.

Как ранее стало известно, в резиденции уже оборудовали комнату по принципу той больничной палаты, в которой Земан провел полтора месяца.

Как ожидается, уже завтра президент Чехии начнет рабочие встречи. Так, ему предстоит назначить лидера выигравшей парламентские выборы коалиции "Вместе" Петра Фиалу новым премьер-министром, а также провести встречи с некоторыми кандидатами на места в правительстве.

В мире Европа Чехия

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