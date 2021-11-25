Минсельхоз планирует увеличить площади виноградников на 35% к 2030 году

Минсельхоз разрабатывает отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия, на который будет выделяться от 2,4 до 3,3 млрд рублей ежегодно, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на пресс-конференции по итогам исследования "Винный гид России" - 2021.

По ее словам, проект рассчитан на 2022-2030 годы. По его итогам планируется увеличить площади отечественных виноградников на 35%. "То есть мы стремимся увеличиться к нашей площади виноградников, которые были в советский период", - пояснила Лут.

Она напомнила, что в июне прошлого года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, по которому для производства российского вина разрешается использовать только отечественный виноград. В этой связи есть риски снижения производства вина, признала замминистра. Кроме того, в этом году климатические условия складывались не слишком благоприятно для российских виноделов. Тем не менее, Минсельхоз ожидает урожай винограда на уровне прошлого года - около 680 тыс. тонн. Таким образом производство вина именно из российского винограда составит около 44 млн дал.