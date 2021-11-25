Миркин: Российская экономика и мы вместе с ней не сломались

Cтатистики заваливают нас числами. Но, чтобы понять, где мы находимся, нужно отступить хотя бы на два года назад, в еще "нормальную" осень 2019 г., когда воздух был полон разговорами об экономическом росте и никто еще не ждал пандемии. ВВП России в его "физическом объеме", в сопоставимых ценах, в III квартале 2021 г. составил 100,8% к тому же периоду 2019 г. Хочется сказать, может быть, устало: "Слава Богу, восстановились!" - экономика вернулась к той точке отсчета, с которой началось скатывание в кризис, вызванный пандемией.

Но мы вернулись к ней с большими потерями, самыми главными в нашей жизни. Убыль населения в России за эти два года, по оценке, не меньше, чем 1 млн человек. Мы стали страной, в которой живут не 146+ млн чел., а 145+, и, по всей вероятности, сделали большой шаг назад в ожидаемой продолжительности жизни. В 2019 г. она достигла 73,3 года. Это примерно 100-е место в мире. В 2020 г. она опустилась до 71,5 года. Сегодня, скорее всего, она будет еще ниже, примерно 69+, мы "вернемся" в 2011 г. Ярость пандемии 2021 года превосходит прошлогоднюю.

Что сегодня в экономике "лучше 2019 года"? Мировые цены на наш экспорт стали гораздо выше. Нам опять повезло, сколько бы ни говорили о том, что у углеводородов нет будущего. Четвертый кризис подряд (1998, 2008/09, 2014, 2021 годы) мы выкарабкиваемся тем, что после глубокого падения цен на сырье, после ценового шока, ввергающего нас в кризис, они начинают вновь резво расти. Цена на нефть "Брент", наш рулевой, выросла больше, чем на 30%, к сентябрю 2019 г. Природный газ поднялся в цене за два года в 2,2 раза, мировые цены на алюминий - в 1,5 раза выше, меди - в 1,6 раза, золота - в 1,3 раза. А зерно? Мы стали одним из самых крупных в мире поставщиков зерна. Цены на него поднялись в 1,6 раза.

Мы снова в "шоколаде"? И вправду, год нынешний хорош для внешней торговли. Чуть-чуть недобрали в экспорте. В январе - августе 2019 г. он составил 310 млрд долл., за тот же период 2021 г. - 299 млрд долл., что очень хорошо, если вспомнить провал 2020 года (211 млрд долл.). Поставки "наружу" природного газа за три квартала: в 2019 г. - 160 млрд куб. м, в 2021 г. - 157 млрд куб. м, сырой нефти и нефтепродуктов - 301 и 281 млн тонн, пшеницы - 23 и 24 млн тонн, каменного угля - 154 и 158 млн тонн, удобрений - 25 и 28 млн тонн, черных металлов - 31 и 34 млн тонн, необработанных лесоматериалов - как и в 2019 г. 11 млн куб. метров, электроэнергии - 14 и 17 млрд кВт ч соответственно. Все работает и имеет запас прочности.

Наша экономика заведомо медленная - по сути, по устройству. Она обложена санкциями. В ней слишком много государства и олигополий, но мало среднего и мелкого бизнеса. В России - "денежный холодильник", хотя финансовые резервы избыточны. Слишком высока регулятивная нагрузка. Но экономика "пашет". В ней работают бесперебойно сложнейшие технологические системы, создавая запас прочности. Нам это нужно понимать, нам это нужно уважать, пусть даже мы мечтаем о другой экономике, легкой на подъем, универсальной (вместо сырьевой), напичканной деньгами и инновациями.

Наша экономика заведомо медленная - по сути, по устройству. Она обложена санкциями

А что происходит в отраслях? Они в общем-то восстановились. Промышленное производство в январе - сентябре 2021 г. - 101,7% к тому же периоду 2019 г., строительные работы - 104,6%, розничная торговля в ее реальном измерении - 104,3%, грузооборот транспорта в млрд тонно-километрах - 99,5%. За январь - сентябрь 2019 г. введены в действие здания площадью 83 млн кв. метров, за тот же период 2021 г. - 98 млн кв. метров. Это - большой рост. А объем платных услуг населению? Именно в этой части экономики и у нас, и в мире был самый глубокий, двузначный провал. Ответ - 99,3% к январю - сентябрю 2019 г. в сопоставимых ценах (что заслуживает глубокого уважения).

Все эти списки не для рапортов о победах, а просто, чтобы разобраться, что происходит в нашей экономике. Все ее радости и горести никуда не делись, они остаются с ней, но каждому из нас важно понять, в каком она состоянии именно сегодня. Разве можно без этого строить свои планы?

Зерно, молоко, мясо, яйца - все это примерно на уровне или даже лучше 2019 г. Если есть снижения, то некритические. Будем сыты, с хлебом и теплом. А что с оборудованием? Когда-то дело доходило до смешного, но смех был сквозь слезы. В сентябре 2014 г. в России изготовили 228 металлорежущих станков. Штук - на всю страну! В сентябре 2019 г. - 332 шт., в сентябре 2021 г. - 471 шт. По-прежнему мало и по-прежнему недотягивает даже до 10% годовой потребности, но все же подвижки, хотя бы какой-то отход от того болезненного состояния, в котором станкостроение пребывало в начале 2010-х. Пока еще не восстановилось производство "легковушек": за 9 месяцев 2021 г. их произвели на 11% меньше, чем в том же периоде 2019 г. До здоровья еще далеко.

А что совсем не так? У нас снова вспышка инфляции. Рост розничных цен - до +7,9 - 8% в 2021 г., промышленных - до +25 - 30%. Значит, ждем падения реальных доходов населения. По Росстату, за январь - сентябрь они выросли на 0,5% в сравнении с тем же периодом 2019 г. Как это может быть при такой инфляции - большой вопрос, но статистикам виднее.

Рост розничных цен - до +7,9-8% в 2021 г., промышленных - до +25-30%. Значит, ждем падения реальных доходов населения

Что сказать? Экономика и мы вместе с ней не сломались, и слава Богу! Но вопросы все те же: что дальше? Как и когда ждать быстрого, уверенного роста, взрыва инвестиций и нормализации финансов? Зажиточность и здоровье населения хотя бы на уровне Чехии - в какой точке будущего? Лучше бы не откладывать. И, наконец, как менять модель экономики, чтобы сделать ее быстрой и крупной машиной, любящей опережать другие страны?