Мишустин: Мы видим попытки продвигать "зеленый" протекционизм

В России считают, как некоторые государства пытаются использовать "зеленые" тенденции экономики в качестве рычагов давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы видим попытки продвигать "зеленый" протекционизм, несмотря на нормы и принципы ВТО", - подчеркнул он. Это выражается в идеях дополнительных налогов и административных барьерах в международной торговле. "Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны", - обратился он к партнерам.

У ШОС есть собственная программа "Зеленого пояса" и концепции в области охраны окружающей среды, напомнил Мишустин. Он предложил организовать консультации по линии министерств иностранных дел с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе по вопросам декарбонизациии экономики.