Мишустин: Пришло время провести "Экспо" в России

Пришло время провести всемирную выставку "Экспо" в России. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа"). Он напомнил, что наша страна всегда участвует в этом мероприятии, но никогда не принимала его у себя.

В качестве кандидата на проведение "Экспо-2030" Россия выдвинула Москву. Город, заметил глава правительства, стал одним из передовых мегаполисов мира с развитой инфраструктурой, отвечающей самым высоким стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности.

"Мы работаем над продвижением нашей заявки. Признательны, что некоторые страны уже выразили готовность официально ее поддержать. Значение имеет каждый голос", - сказал Мишустин.