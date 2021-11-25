Мишустин призвал устранить препятствия для поставок вакцин от COVID

Чтобы успешно бороться с коронавирусной инфекцией, необходимо обеспечить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"В борьбе с эпидемией и для преодоления ее последствий все государства должны сплотить усилия. И у АСЕМ здесь особая роль", - заявил он в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа").

Россия принимает системные меры для защиты здоровья своих граждан, одновременно помогая бороться с заболеванием соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

"С использованием российских препаратов началась массовая вакцинация в целом ряде государств, - напомнил Мишустин. - "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и зарегистрирован в 70 странах. Мы оказываем поддержку в организации производства этой вакцины за рубежом".