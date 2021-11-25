Премьер-министр Михаил Мишустин установил квоты на целевое обучение в вузах на 2022 год. Особое внимание уделено подготовке медицинских кадров. Чтобы обеспечить больницы и поликлиники новыми специалистами, а выпускникам дать гарантии трудоустройства, будущих врачей продолжат готовить преимущественно по целевому набору.

Большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. По направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия" их доля составит 75 процентов.

По самым дефицитным направлениям ординатуры она достигает 100 процентов. К ним относятся "Анестезиология", "Акушерство и гинекология", "Радиология", "Рентгенология", "Детская онкология", "Детская эндокринология", "Кардиология", "Неврология", "Оториноларингология", "Офтальмология" и ряд других.

Значительные квоты - 70 процентов - установлены для специалистов в области радиоэлектронных систем и комплексов, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. До 60 процентов бюджетных мест выделено под специальности "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Самолето- и вертолетостроение", "Испытание летательных аппаратов".