Мишустин: В первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно

Пандемия коронавируса показала, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения сегодня недостаточно и нужны новые подходы к ее организации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Прежде всего это касается первичного звена.

"Важно провести дополнительную настройку и медицинской помощи, которая оказывается в стационарных условиях, усовершенствовать механизм предоставления скорой помощи", - сказал глава правительства на совещании по вопросам развития здравоохранения.

"Нужно определить меры, которые повысят доступность здравоохранения для граждан. Это наш ключевой приоритет", - подчеркнул Мишустин.