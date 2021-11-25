Мишустин: Важно не допустить гуманитарную катастрофу в Афганистане

Главная ответственность за восстановление Афганистана лежит на странах, чьи действия привели к трагедии в стране, переживающей сейчас острый социально-экономический кризис, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе", - заявил председатель правительства на Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По поручению президента Россия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи, поддержку оказывают другие страны ШОС, отметил он.

"В наших общих интересах - обеспечение мира, суверенитета и территориальной целостности афганского государства, - сказал Мишустин. - Чтобы оно стало свободным от терроризма и наркотиков. Это необходимо для безопасного и стабильного развития всего нашего региона".