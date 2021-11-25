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25.11.2021 21:15
Рубрика: Происшествия

Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с банковских карт россиян, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Фото: iStock
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По его словам, злоумышленники звонят жертве и убеждают сменить номер телефона, на который приходят уведомления от банка, или добавить для этой услуги дополнительный номер.

"Важно, что при этом мошенники просят пострадавшего менять номер на его собственный. Но по факту параллельно сам злоумышленник инициирует изменение номера на свой и просит жертву продиктовать одноразовый пароль, который ей пришел", - подчеркнул эксперт.

Чтобы убедиться, что данные банковского приложения находятся под защитой, Сизов рекомендовал перевести на свой мобильный сто рублей и посмотреть, придет ли уведомление банка об этой операции.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Финансы Банки

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