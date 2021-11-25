Москва вновь упадет на барическое дно

30 ноября в столичном регионе случится резкое падение атмосферного давления. Такой прогноз дал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Давление достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы", - заявляет синоптик. В таких условиях начинают неважно себя чувствовать метеозависимые люди и те, у кого есть проблемы с артериальным давлением. Таким людям при резких колебаниях атмосферного давления нужно не забывать о мерах безопасности: не употреблять алкоголь и не забывать принимать свои обычные лекарства.