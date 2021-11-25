Мособлдума поддержала введение QR-кодов в общественных местах

Депутаты Мособлдумы поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах.

Как сообщил ТАСС председатель парламента Игорь Брынцалов, за проголосовали 32 депутата, 10 - против, двое воздержались. Проект закона был принят, однако при этом председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул, что требуется доработка отдельных положений документа.

Напомним, что федеральным законом предлагается урегулировать правила посещения ряда общественных мест в условиях пандемии коронавируса.